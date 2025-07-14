Путин: система профориентации уже дала плоды

Президент России отметил, что интерес к рабочим профессиям растет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работающая в России система ранней профориентации уже дает результат, она развивается в правильном направлении. Это заметил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения.

"Профориентация ранняя - это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения находится, - отметил глава государства. - И определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием растет в эти учебные заведения".

"Так что, в целом, на правильном пути, что называется", - заключил он.

В России активно развивается система профориентации уже на уровне школы. Существуют специальные профильные классы, в которых учащиеся могут освоить азы в том числе и рабочих профессий - например, в сельском хозяйстве. Вице-премьер Александр Новак в полушутку замечал, что будущих нефтяников можно готовить и с детского сада - как, например, это начинают делать в Татарии.