Путин обратил внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах

Есть регионы, где уровень таких заболеваний достаточно высокий, а новых учреждений по борьбе с ними пока не появляется, подчеркнул президент

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам попросил обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах РФ.

"Вот у нас большая программа по борьбе со злокачественными образованиями, новообразованиями. Она реализуется, я вижу, работа идет активно", - отметил президент.

"Между тем у нас есть регионы, где уровень онкозаболеваний достаточно высокий, но новых учреждений [по борьбе с ними] пока там не появляется. Я некоторое обращение губернаторов вам уже переправил. Прошу обратить на это внимание", - обратился Путин к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова ответила, что этот фактор, в частности, учитывается при планировании бюджета на 2026-2028 гг., все поручения на этот счет будут реализованы.