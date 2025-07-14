Путин обратил внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам попросил обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах РФ.
"Вот у нас большая программа по борьбе со злокачественными образованиями, новообразованиями. Она реализуется, я вижу, работа идет активно", - отметил президент.
"Между тем у нас есть регионы, где уровень онкозаболеваний достаточно высокий, но новых учреждений [по борьбе с ними] пока там не появляется. Я некоторое обращение губернаторов вам уже переправил. Прошу обратить на это внимание", - обратился Путин к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Голикова ответила, что этот фактор, в частности, учитывается при планировании бюджета на 2026-2028 гг., все поручения на этот счет будут реализованы.