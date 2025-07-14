В Екатеринбурге не выявили превышений хлора в термальном комплексе

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не выявило превышений допустимых значений хлора в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге, где произошло массовое отравление хлором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам проб атмосферного воздуха в бассейнах и помещениях комплекса по показателю "хлор", отобранных в 21:15 [по местному времени] (19:15 мск - прим. ТАСС) 13 июля 2025 года, все показатели не превышали допустимых значений. В настоящее время ряд проб все еще находится на стадии исследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее ТАСС в комплексе сообщили, что причиной отравления сотрудников и гостей термального комплекса стало разлитие обеззараживающего средства. Комплекс работает в штатном режиме, сотрудники, находящиеся в медучреждениях, чувствуют себя хорошо и вернутся к работе в ближайшее время.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга управления СК РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что 31 человек отравился хлором в комплексе "Баден-Баден", 19 пострадавших были доставлены в областной токсикоцентр, 14 человек госпитализированы.