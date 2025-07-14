В МЧС заявили о стабилизации пожароопасной обстановки в Забайкалье и Бурятии

Режим ЧС в лесах отменен

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожароопасная обстановка в Забайкальском крае и Бурятии стабилизировалась. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который совместно с главой Минприроды Александром Козловым провел совещание о похождении пожароопасного сезона в субъектах Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

"Наша с вами совместная работа по Забайкальскому краю и Республике Бурятия показала высокую эффективность. На сегодняшний день лесопожарная обстановка в данных субъектах стабилизирована, а 10 июля отменен режим ЧС в лесах", - процитировали министра в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что в Бурятии действуют три лесные пожара на 55 га в Селенгинском и Прибайкальском районах. Всего за прошедшую неделю ликвидировано 35 лесных пожаров на 19 тыс. га. При этом с 7 июля обнаружено 15 новых лесных пожаров на 27 га. Причиной большей их части стали сухие грозы. В Забайкальском крае специалисты тушат два лесных пожара на 21 га: оба уже локализованы и будут ликвидированы в ближайшие сутки. Всего с начала года в регионе произошло 705 пожаров почти на 3 млн га.

"Пожароопасный сезон продолжается. На текущий момент уже другие регионы требуют дополнительного внимания", - акцентировал внимание Куренков.