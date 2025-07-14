В реестр многодетных внесли данные о 2,8 млн семей

Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что с запуска программы маткапитала семьи уже получили сертификаты на 14,8 млн детей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 2,8 млн семей внесли в реестр многодетных, который был запущен в РФ с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социальным вопросам.

"Мы запустили реестр многодетных семей, который подтверждает в электронном виде через единый портал госуслуг статус многодетной семьи. Это удобно и нашим гражданам, когда они обращаются за мерами поддержки, это удобно и бизнесу, когда они хотят сформировать определенную программу поддержки многодетных. Сегодня в нашей стране уже 2,8 млн многодетных семей", - сказал он.

Кроме того, министр добавил, что с запуска программы маткапитала семьи уже получили сертификаты на 14,8 млн детей.

По его словам, также сейчас Минтруд совместно с Федеральной налоговой службой, Минцифры и Социальным фондом России ведет подготовительные мероприятия, чтобы с 2026 года выплачивать семейную налоговую выплату. "Организация этой выплаты будет достаточно простой, через портал государственных услуг. Мы планируем, что уже в середине 2026-го года граждане смогут получать соответствующие выплаты", - уточнил Котяков.

С 2026 года в России появится семейная налоговая выплата. Ее смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).