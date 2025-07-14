В России каждый день открываются 8-9 модернизированных медобъектов первичного звена

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что работа ведется и в направлении цифровизации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Практически каждый день на протяжении четырех лет в РФ открываются 8-9 новых медицинских объектов первичного звена после ремонта и нового строительства. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По модернизации первичного звена. Мы практически каждый день на протяжении последних четырех лет открываем в среднем, если посмотреть, 8-9 новых объектов после ремонта и нового строительства. Это колоссальная цифра. На следующий период будет 10 тысяч таких объектов", - сказал он.

Министр отметил, что работа ведется и в направлении цифровизации. Поручение по созданию в каждом субъекте единой информационной системы почти выполнено полностью регионами.