В Москве на 17% сократилось количество ДТП с участием детей до 16 лет

По данным ГАИ, с начала года в столице всего зарегистрировано 428 ДТП с пострадавшими в них детьми

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число ДТП в Москве с участием детей до 16 лет с января по июнь этого года сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"За январь-июнь 2025 года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет на 17,1%, а число погибших и пострадавших в таких ДТП снизилось на 60% и 19,1% соответственно", - говорится в сообщении.

По данным ГАИ, с начала года в Москве всего зарегистрировано 428 ДТП с пострадавшими в них детьми. В результате аварий 2 ребенка погибли и 441 получил и ранения различной степени тяжести.