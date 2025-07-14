В список наследия ЮНЕСКО вошли древние минойские дворцы на острове Крит

В свою очередь министр культуры Греции Лина Мендони подчеркнула, что "с включением объектов в Список всемирного наследия минойская цивилизация получила всемирное признание"

АФИНЫ, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Греции считает большим успехом включение дворцов минойской цивилизации бронзового века на Крите в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

"С 12 июля минойские дворцы включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - сказал Маринакис. - Их включение является большим успехом для нашей страны, таким образом выдающаяся универсальная ценность шести чрезвычайно важных археологических памятников Крита получила международное признание".

По словам представителя кабмина, "Комитет всемирного наследия, основываясь на оценке своего компетентного консультативного органа, признал выдающуюся универсальную ценность минойских дворцов, подлинность и целостность объектов, а также наличие надежной системы охраны и структурированного плана управления, что является важнейшими условиями включения в Список всемирного наследия".

В свою очередь министр культуры Греции Лина Мендони подчеркнула, что "с включением минойских дворцов в Список всемирного наследия минойская цивилизация, одна из самых ярких цивилизаций доисторического периода в регионе Эгейского моря, получила всемирное признание". "Это событие является кульминацией систематических, кропотливых и длительных усилий опытных руководителей и служб Министерства культуры и их конструктивного сотрудничества с администрацией Критского региона и другими компетентными органами в подготовке пакета документов для подачи заявки на кандидатуру на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметили в Минкульте.

Минойские дворцы представляли собой массивные комплексы зданий, построенные на Крите в бронзовом веке. Они считаются символом минойской цивилизации и часто посещаются туристами. Археологи и ЮНЕСКО в целом признают дворцами шесть сооружений - в Кноссе, Фесте, Малии, Зомминтосе, Закросе и Кидонии. Минойские дворцы состояли из многоэтажных флигелей, окружавших открытый прямоугольный центральный двор. При этом ученые сходятся во мнении, что дворцы не были в первую очередь резиденциями царей. Известно, что в них располагались святилища, открытые площадки для общественных праздников, ремесленные мастерские, а также склады для хранения сельскохозяйственной продукции.

Первые дворцы были построены примерно в 1900 году до н. э. Они были разрушены землетрясениями примерно в 1700 году до н. э., но их восстановили в более грандиозном масштабе, и на других территориях появились новые дворцы. Примерно в 1450 году до н. э. все дворцы, кроме Кносского, были разрушены, а сам Кносский дворец был разрушен примерно столетие спустя. Его руины в настоящее время частично восстановлены.