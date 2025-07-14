В Дагестане более 100 человек выписали после вспышки кишечной инфекции

На стационарном лечении в Магарамкентской райбольнице остаются 30 пациентов

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Врачи выписали 109 пациентов после вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана. Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания, пострадало 422 ребенка, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"109 пациентов уже получили лечение от кишечной инфекции и покинули стены Магарамкентской райбольницы. На стационарном лечении здесь остаются 30 пациентов, из них 24 дети. Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых дети. Тяжелых случаев болезни не было. Врачами делается все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов. Вопрос лечения больных находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в Магарамкентском районе медицинские работники проводят вакцинацию от вирусного гепатита А и фагирование (профилактику бактериальных инфекций - прим. ТАСС). Медики активно выявляют больных, обходя дома сельчан, сейчас новых зараженных становится все меньше.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.