Голикова: студентки смогут получить около 90 тыс. рублей за беременность и роды

Вице-премьер напомнила, что мера, по которой выплата пособия студенткам и аспиранткам будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, заработает с 1 сентября

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума уже с 1 сентября, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социальным вопросам.

Голикова отметила, что такая мера заработает с 1 сентября 2025 года, на нее смогут рассчитывать студентки и аспирантки. В соответствии с этим сумма пособия по беременности и родам для таких категорий граждан составит около 90 тыс. рублей, отметила вице-премьер.