Добровольцы "Чистой Арктики" собрали 38 куб. м мусора на острове Шумшу

Отходы приносит прибой, сообщили в пресс-службе проекта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экологические добровольцы приводят в порядок береговую линию острова Шумшу, где проходила высадка курильского десанта в августе 1945 года. В ближайшее время в этом месте создан мемориальный комплекс, посвященный последнему сражению Второй мировой войны, сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"В ходе работ волонтеры очистили 2,5 км береговой линии, территорию в районе мыса Курбатова, русла трех ручьев, часть устья реки Большой и прилегающий к ней берег. В общей сложности они собрали 38 кубометров мусора. Отходы приносит прибой, после которого ручьи оказываются забиты пластиком", - говорится в сообщении.

На Шумшу находится команда "Чистой Арктики" из 12 человек. Они присоединились к полевому лагерю, где добровольцы со всей страны благоустраивают территорию для будущего мемориального комплекса. Работы осложняются труднодоступностью мест - грузовому транспорту сюда проблематично добраться. Мешки с мусором волонтеры относят вручную на несколько сотен метров.

"Осложняют работу и погодные условия. Несмотря на середину лета, температура на Шумшу не поднимается выше плюс 12. Работать приходится в дождь. Причем осадки на острове - это одна из его фишек. Сильные ветра заворачивают и несут капли параллельно земле, образуя "горизонтальный дождь". В такое время дороги на острове превращаются в непроходимые лужи, так что мы ловим любой удобный момент, чтобы продолжить работы", - заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Самая необычная находка "Чистой Арктики" - кухтыль. Так называется поплавок для рыболовных сетей в виде стеклянного шара. Они появились в Японии несколько веков назад и вместе с развитием рыболовства распространились на соседние территории. В России стали особенно популярны в конце XIX - начале XX века, когда японские рыбопромышленники активно вели промысел в дальневосточных водах.

Федеральный проект "Чистая Арктика" начался в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.