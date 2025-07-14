В регионы Поволжья на смену жаре придут кратковременные дожди и похолодание

Жаркая погода привела к увеличению трагедий на воде, сообщили в ГУ МЧС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры после недели аномальной жары в регионах Приволжского федерального округа в предстоящую неделю. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди. По прогнозу, 14-15 июля температура будет достигать плюс 29 градусов, 16 июля столбики термометров не превысят плюс 26 градусов.

В Оренбургской области произошло кратковременное понижение температурного фона, сообщили в Приволжском УГМС. Летняя погода стала более комфортной. После 35-градусной жары дневные температуры установились на уровне плюс 25-31 градуса, ночные - плюс 13-18 градусов. Такая погода с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями будет наблюдаться в регионе с понедельника по четверг.

В Пермском крае неделя ожидается прохладной, в среднем температура воздуха будет держаться на уровне 20-24 градусов, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). Синоптики обещают солнечную погоду на большей части Прикамья, что будет способствовать дневному прогреву, но на севере и востоке края в отдельные дни температура воздуха не превысит 15 градусов. Осадков на этой неделе будет достаточно мало, они выпадут в основном в четверг и в пятницу, хотя небольшие дожди возможны и во вторник.

В Саратовской области также стало немного прохладнее после жары, достигавшей 39-градусной отметки на прошлой неделе. По информации областного ГУ МЧС, в понедельник в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град. Температура днем будет колебаться от 28 до 33 градусов, при осадках - от 22 до 27. В Самарской области в начале недели появилась облачность, температура воздуха понизилась. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде июля в регионе ожидается выше нормы на 3,5 градуса. Синоптики прогнозируют на протяжении недели переменную облачность, в среду ожидается дождь и понижение температуры до 25 градусов.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в республике в основном будет отмечаться ветер северной четверти - от слабого до умеренного, который будет сдерживать прогрев воздуха. Характер погоды существенно не изменится, сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Теплая и солнечная погода в выходные установилась и в Кировской области. Воздух прогревался днем до плюс 24 градусов. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник и среду осадков не ожидается, температура воздуха днем достигнет плюс 19-22 градусов.

Несчастные случаи на воде и высокая пожароопасность

Жаркая погода привела к увеличению трагедий на воде. Так, в Самарской области в прошедшие выходные в результате опрокидывания самодельного плавучего дома погибла женщина, еще пять человек удалось спасти. По данным ГУ МЧС региона, с начала купального сезона в регионе зафиксировано 28 происшествий на воде, погибли 20 человек, включая двух детей.

Кроме того, по данным спасателей, 12 июля в акватории Волги в Чувашии утонули двое студентов из Судана. "Молодые люди зашли в воду в районе Московской набережной Чебоксар, проигнорировав запрещающие знаки на берегу. В поиске тел участвовали водолазы-спасатели", - отмечается в Telegram-канале управления МЧС по республике.

Случаи гибели людей на водных объектах участились и в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин. Кроме того, из-за высоких температур в регионе вновь ввели ограничение пребывания граждан в лесах. Режим будет действовать до 31 июля, с последующим возможным его продлением. Подобные ограничения ранее вводились 30 мая.

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, в период 15-17 июля местами в лесах области сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение открытого огня, посещение лесов, проведение пожароопасных работ.