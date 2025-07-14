Фадеев призвал подумать над возвращением устных экзаменов в школы

В то же время председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что против такой формы оценки знаний выступают многие родители, мотивируя высокой нагрузкой на детей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Устный экзамен позволяет экзаменатору более точно оценить уровень знаний учащихся. Необходимо рассмотреть возможность возвращения в учебные заведения страны такой формы аттестации, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев в своем выступлении проинформировал о проведении СПЧ обширных обсуждений с преподавательским составом и ректорами вузов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Обсуждались различные подходы к формированию итоговой оценки, включая возможность использования аттестата, аналогичного системе, существовавшей в СССР, или выставление оценок по ограниченному перечню предметов. Значительное число педагогов, по словам Фадеева, выразили мнение о целесообразности проведения переводных экзаменов.

"Я считаю, что экзамены очень важны - это часть учебного процесса, оценка за них также очень важна. На устном экзамене сразу видно, как школьник или студент разбирается в предмете. Надо искать формулу возвращения экзаменов, в том числе устных", - заявил Фадеев.

Он отметил, что против такой формы оценки знаний выступают многие родители, мотивируя высокой нагрузкой на детей. "Да, возможно. Очень многие специалисты говорят, что надо бы подвергнуть ревизии программы по основным предметам. Похоже, там накопилось много лишнего. Во всяком случае, специалисты, в том числе из управляющих органов, говорят, что процентов на 20 можно было сократить программы без потери качества", - сообщил он.

По его словам, несмотря на наличие аналогов ЕГЭ в ряде стран, практически повсеместно используются и другие формы оценки знаний школьников, например, средний балл аттестата. "В СССР, мы же помним, был "аттестат зрелости", где выводился средний балл, и он прибавлялся к оценкам, которые абитуриент получал на экзаменах при поступлении в вуз. А нынешняя наша ситуация уникальна", - отметил он. В завершение, Фадеев сообщил, что по результатам проведенных обсуждений, СПЧ сформировал пакет предложений и направил его в адрес правительства.