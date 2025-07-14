В Южной Осетии будут выплачивать 1 млн рублей в случае смерти на производстве

Соответствующие изменения внесли в действующий закон единогласно

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии будут выплачивать 1 млн рублей в случае несчастного случая с летальным исходом на производстве. Соответствующие изменения в закон "О бюджете Социального фонда Республики Южная Осетия на 2025 год" были внесены на заседании правительства единогласно.

"Соответствующие изменения обусловлены необходимостью обеспечения выплат, связанных с несчастным случаем с летальным исходом на производстве, которые составляют 1 миллион рублей. Как вы знаете, недавно такой случай произошел с сотрудником ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия" - он погиб на производстве. Поэтому, чтобы обеспечить эти выплаты, нам необходимо принять соответствующие поправки", - сказал министр труда и социальной защиты Южной Осетии Олег Гаглоев, вынесший вопрос на рассмотрение кабмина.

Кроме того, министр отметил, что в связи с процедурными проблемами, связанными с выплатами гражданам, награжденным почетными званиями "Народный" и "Заслуженный", в действующий закон также вносятся соответствующие поправки.