В Тюмени на выставке покажут более 70 графических работ в технике шелкографии

Выставочный проект будет доступен с 17 июля, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 70 графических работ, выполненных в технике шелкографии, представят на выставке художника Зураба Церетели в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

"В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнет работу выставка работ выдающегося художника современности Зураба Константиновича Церетели (1934 - 2025). В экспозиции будет представлено свыше 70 графических работ, выполненных по большей части в технике шелкографии", - рассказали там.

На выставке "Зураб Церетели. Калейдоскоп жизни" представят людей, животных и птиц в технике шелкографии, гости смогут увидеть Церетели - лирика, рассказчика, философа, творящего на бумаге. Выставочный проект будет доступен с 17 июля по программе "Пушкинская карта".

Церетели родился в Тбилиси в 1934 году. Он создавал масштабные проекты по всему миру: от Нью-Йорка и Токио до Парижа и Москвы, его монументальные скульптуры, мозаики, живописные работы стали символами эпохи. В апреле 2025 года художник ушел из жизни, и выставка в Тюмени - дань памяти его глубокой и масштабной личности.