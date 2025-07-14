Под Псковом в военно-историческом фестивале задействуют пять танков и другую технику

В мероприятии примут участие около 300 реконструкторов

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Впервые три эпизода реконструкции боев времен Великой Отечественной войны покажут на военно-историческом фестивале "Островский рубеж" в деревне Холматка Псковской области. В мероприятии будут задействованы около 300 реконструкторов и более 10 единиц техники, включая 5 танков, сообщил ТАСС председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павел Желтов.

"Ключевое отличие 2025 года - вместо одного эпизода мы покажем три. Поэтому можно показать реконструкцию боев более комплексно, не выбирая какой-то определенный год. Надо не забывать, с чего все началось: с маленьких эпизодов, когда задерживали наступление противника хотя бы на несколько часов, еще будет эпизод, посвященный партизанской деятельности, и последний эпизод - это прорывом линии "Пантера" войсками Красной Армии летом 1944 года. Планируется, что задействовано будет большое количество техники - более 10 единиц, среди которой около 5 танков и артиллерийские орудия", - сообщил Желтов, добавив, что ожидается участие порядка 300 реконструкторов.

Он также отметил, что реконструкции интегрированы в большой фестиваль. Как сообщили в псковской Театрально-концертной дирекции, масштабный военно-исторический фестиваль "Островский рубеж" пройдет 20 июля в деревне Холматка Островского района. Мероприятие организовано в рамках проекта "На нашей улице Победа". Гости фестиваля смогут услышать выступление эстрадно-джазового оркестра Псковской области, посетить выставки вооружений, интерактивные площадки, такие как полевые почта и лагеря, батальонный медицинский пункт и другие.