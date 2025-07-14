В СФ выступили за внеплановые проверки предприятий, образующих опасные отходы

Есть риски в сохранении моратория на проверки предприятий, сообщил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию видит риски в сохранении моратория на проверки предприятий, образующих высокоопасные отходы. Об этом заявил глава комитета Александр Двойных.

"Наш комитет видит риски в сохранении моратория на проверки предприятий, образующих высокоопасные отходы. Считаем справедливыми предложения "Росатома" о необходимости проведения внеплановых проверок соблюдения организациями законодательства. Если проверки касаются вопросов, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, а опасные отходы к таковым могут относиться, считаем важным пересмотреть подходы в этом направлении, - сказал сенатор в ходе заседания рабочей группы Совета Федерации по мониторингу создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности.

По его словам, также есть необходимость законодательного регулирования вопроса по наделению федерального оператора полномочиями по обращению с отходами III класса, схожими по компонентному составу с отходами I и II классов. "Мы не видим нужды создавать новых операторов, следует распределять выпавшие объемы среди действующей структуры. Это будет в том числе и более экономически целесообразным решением", - добавил Двойных.

В аппарате комитета пояснили, что в ходе заседания рабочей группы госкорпорация "Росатом", федеральный экологический оператор единой системы обращения с высокоопасными отходами, доложила о практической реализации и обозначила возникающие сложности в обращении с отходами I и II классов опасности, требующие законодательного регулирования.

"Росатом" работает над созданием инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности, а также над ликвидацией наиболее сложных объектов накопленного вреда окружающей среде. Впервые в отрасли создана отечественная система, которая в режиме "единого окна" для рынка и в реальном времени осуществляет контроль и учет за обращением с отходами I-II классов опасности", - пояснили там.