В Челябинске увековечили память генерал-лейтенанта налоговой полиции Суркова

Состоялось открытие мемориальной доски, сообщили в Областном совете ветеранов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Память умершего в прошлом году на 86-м году жизни генерал-лейтенанта налоговой полиции, бывшего заместителя начальника управления Министерства безопасности России по Челябинской области Анатолия Суркова увековечили в годовщину его смерти открытием мемориальной доски в центре Челябинска. Об этом сообщили в Областном совете ветеранов.

"14 июля в годовщину смерти почетного гражданина Челябинской области и города Троицка, генерал-лейтенанта налоговой полиции Анатолия Петровича Суркова состоялось открытие мемориальной доски на здании по ул. Васенко, 63, в котором расположен Областной совет ветеранов", - сообщили в областном совете.

Сурков родился в 1939 году в Тамбовской области, занимался комсомольской и партийной работой. В апреле 1992 года был назначен на пост заместителя начальника управления Министерства безопасности России по Челябинской области. Трудился в Управлении департамента налоговой полиции РФ по региону, был заместителем руководителя администрации губернатора, с 2005 года занимал пост председателя Областного совета ветеранов.