Эфиопского акробата, упавшего во время репетиции, выписывают из больницы

По результатам обследования у пациента выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Акробата из Эфиопии, который упал на репетиции в Большом Московском цирке, выписывают из НИИ имени Склифосовского. Об этом ТАСС рассказал народный артист РФ генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Его прямо сейчас выписывают из института скорой помощи имени Склифосовского. Он уже дает комментарии, что все у него хорошо. Никаких повреждений не выявили, он полностью здоров, небольшое сотрясение мозга только. Попросили его недельку воздержаться от нагрузок", - рассказал гендиректор цирка.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, после происшествия пациента незамедлительно госпитализировали в отделение реанимации. Ему выполнили полный комплекс обследований. По результатам обследования у пациента выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. В реанимации его состояние стабилизировали и перевели в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения.

13 июля артист из Эфиопии во время репетиции трюка акробатов на качелях Russian Swing, приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат, и, продолжив движение, упал и ударился головой о манеж. По словам Запашного, причиной неудачного падения стала ошибка пассировщика, пропустившего момент, когда нужно было "остановить вращение, подставив собственный корпус".