МЧС распространило предупреждение о жаре до 41-43 градусов в Дагестане

Спасатели рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе, избегать значительных физических нагрузок, стараться не гулять с 11:00 до 17:00

МАХАЧКАЛА, 14 июля./ТАСС/. Жара до 43 градусов ожидается в ближайшие дни в низменных и предгорных районах Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Температура воздуха в низменных районах может достигать 43 градусов, а в предгорных - 41 градуса", - говорится в сообщении.

Спасатели во избежание теплового или солнечного удара рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе, избегать значительных физических нагрузок, стараться не гулять с 11:00 до 17:00.

"Одежда в жару должна быть максимально легкой, в светлых тонах, желательно из натуральных тканей (хлопок, лен). Необходимо чаще пить воду", - добавили в управлении.