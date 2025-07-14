В "Аптекарском огороде" выставят кустарники и многолетние травянистые растения

В пресс-службе сада сообщили, что также на выставке пройдут мастер-классы по выставленным растениям

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выставка декоративно-лиственных растений состоится в ботсаду МГУ на проспекте Мира в Москве с 16 по 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"С 16 по 23 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится выставка "Декоративно-лиственные растения". Коллекционеры клуба "Цветоводы Москвы" представят большое разнообразие кустарников и многолетних травянистых растений, имеющих декоративность в это время: розы, лаванды, вейгелы, спиреи, пузыреплодники, хосты, роджерсии, подофиллумы, ариземы, эхинацеи, шалфеи и многое другое", - говорится в сообщении.

Также на выставке пройдут мастер-классы по выставленным растениям. Бесплатно для всех посетителей.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: проспект Мира, 26/1.