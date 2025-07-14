Мать пленного из ВСУ поблагодарила российских военных за сохранение жизни сыну

Сам Виктор Сохань рассказал, что скучает по матери

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мать украинского военнопленного Виктора Соханя Нина Сохань из Конотопа Сумской области выразила благодарность российским бойцам за сохранение жизни и оказание медицинской помощи ее сыну. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что бойцы группировки войск "Север" передали украинскому военнослужащему 1-й танковой бригады ВСУ Виктору Соханю видео, отправленные его родственниками через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь" (@SaveurLive_bot).

"Спустя неделю после первого сеанса связи с родственниками с сыном решила пообщаться и его мать Сохань Нина Павловна. Сын не видел свою маму практически год: после мобилизации в ВСУ у него практически не было возможности даже пообщаться с ней по телефону. Нина Павловна благодарит российских военнослужащих, что сохранили жизнь и оказывают медицинскую помощь ее сыну", - рассказал ТАСС представитель российских силовых структур.

Военнопленному было передано соответствующее видеообращение от его матери.

"Здравствуй, дорогой сынок. Я тебя люблю. Жду, надеюсь, что скоро встретимся. У меня все нормально. Здоровье хорошее <…>. Все в порядке. Хозяйства нет, все порезали. Молюсь за тебя, чтобы поскорее вернулся домой", - отметила Нина Сохань в видео, адресованном сыну.

Сам военнопленный также рассказал, что скучает по матери. Он поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с близкими.