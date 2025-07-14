В Мордовии предоставят няню младшим детям из семьи, в которой погибли мать и дочь

Также из резервного фонда главы республики окажут материальную помощь на завершение строительства дома, сообщил заместитель председателя правительства региона Батыр Эмеев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Социальная няня будет работать с младшими детьми из многодетной семьи Юдинцевых после смерти матери и старшей дочери при попытке спасти тонущего ребенка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Мордовии Батыр Эмеев.

"Со стороны правительства окажем всю необходимую помощь. Для младших детей будет выделена социальная няня - чтобы рядом всегда был надежный взрослый. Из резервного фонда главы Мордовии окажем материальную помощь на завершение строительства дома, возьмем на контроль и другие вопросы, с которыми предстоит столкнуться в ближайшее время. Подобные события - тяжелое напоминание о том, как хрупка жизнь и как важно быть рядом друг с другом", - написал Эмеев в своем Telegram-канале.

Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Мордовии Наталья Юткина, до трагедии Наталья Юдинцева занималась семьей и домашним хозяйством, младшие дети находились с ней дома.

Ранее в пресс-службе главы Мордовии сообщили ТАСС, что власти республики окажут материальную и психологическую помощь семье, а связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец детей - Тимофей Юдинцев. Семье также помогают неравнодушные жители Мордовии и других регионов. По словам знакомого семьи проповедника Дениса Самарина, организован сбор средств.

Трагедия на Мокше

Трагедия произошла на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Семья приехала отдыхать на берег, мама Наталья и дети решили искупаться, пока отец находился у палатки. По словам Самарина, в какой-то момент 13-летняя девочка проходила по участку, где было примерно по колено, но вдруг провалилась и закричала: "Я тону!". Мама бросилась спасать ребенка, за ней в воду кинулась 17-летняя дочь, маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама она, как и старшая дочь, утонула.

Следователи Следственного управления СК России по Республике Мордовия начали проверку по факту произошедшего. По данным следствия, погибшие купались в необорудованном месте.

До трагедии Наталья и Тимофей Юдинцевы жили в Саранске и воспитывали 11 детей, их младшему ребенку всего 5 месяцев. Тимофей - инженер-электроник в ООО "ВКМ-сталь", а Наталья выбрала своим призванием материнство. В Россию Юдинцевы переехали из Харьковской области в 2015 году по программе добровольного переселения соотечественников. В 2023 году президент России подписал указ о награждении семьи орденом "Родительская слава".