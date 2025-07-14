В Петербурге будут предлагать туристам "Курортный чекап" с культурной программой

Проект объединит медицинские обследования, комфортное проживание, культурную программу и логистику, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Новый туристский продукт - "Курортный чекап", объединяющий медицинские обследования, комфортное проживание, культурную программу и логистику, разработают в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Отмечается, что этот вопрос стал основной темой обсуждения круглого стола, состоявшегося по инициативе Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма, подведомственного комитету. "Мероприятие собрало представителей клиник, отелей, туроператоров и агентств. Участники дискуссии пришли к решению о подготовке договора и паспорта "Курортного чекапа", - рассказали в комитете.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, совместные усилия участников рынка позволят интегрировать оздоровительные опции в инфраструктуру отелей, а туроператоры помогут привлечь внимание гостей и жителей города к такому предложению.

На круглом столе также обсуждались тенденции современного медицинского туризма, в их числе - рост спроса на короткие оздоровительные программы (продолжительностью два-четыре дня); популярность превентивной медицины и чекапов; увеличение числа запросов на "диагностику в отпуске", без отрыва от отдыха.

Как напомнили в комитете, медицинский туризм является одним из приоритетных направлений для Санкт-Петербурга. В настоящее время он объединяет около 3 тыс. профильных организаций, включая свыше 500 частных клиник, 26 городских больниц, 30 федеральных центров и 40 санаториев.