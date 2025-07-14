В Вологде закрылись все вейп-шопы вблизи школ

Всего в городе действовало 24 таких объекта, сообщил заместитель председателя Вологодского заксобрания Юрий Сапожников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Все вейп-шопы, работавшие в Вологде на расстоянии ближе 100 м от школ, прекратили деятельность. В столице Вологодской области действовало 24 таких объекта, сообщил заместитель председателя Вологодского заксобрания, бывший глава Вологды Юрий Сапожников.

"Все магазины, торгующие вейпами ближе 100 метров к образовательным учреждениям, в Вологде закрылись. Последняя точка на Ленина, 6, о которой написал в пятницу, сегодня не работает. Спасибо предпринимателям, которые отреагировали правильно - готовы перепрофилировать бизнес", - сообщил Сапожников в своем Telegram-канале.

По его данным, власти через суд добились закрытия объектов, которые в нарушение федерального закона торговали вейпами вблизи образовательных учреждений.

Как сообщил ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, с 9 июня, когда власти региона начали планомерно избавлять муниципалитеты от таких торговых точек, закрылась четверть вейп-шопов - 82 объекта из 316. По областной программе "5-3-3" бизнесменам предоставляют льготные кредиты до 5 млн рублей под 3% годовых на три года, чтобы перепрофилировать алкомаркеты и вейп-шопы в объекты общепита. Предлагаемых средств достаточно для покупки специализированного оборудования и мебели, власти разработали также варианты готовых решений для бизнеса.