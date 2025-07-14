На Кубани до конца 2026 года расчистят 2,5 км русла реки Догуаб под Геленджиком

Расчистка позволит существенно снизить угрозу затопления территории в период паводков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Русло реки Догуаб в селе Михайловский Перевал под Геленджиком в Краснодарском крае расчистят до конца 2026 года на участке протяженностью 2,5 км, что позволит существенно снизить угрозу затопления территории в период паводков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам приема граждан, который по поручению президента России провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"До конца этого года расчистим 2,5 километра русла реки Догуаб под Геленджиком. Местность там горная, бывают залповые осадки, при которых реки могут принести беду. В августе приступят к работам. Поручил провести их максимально быстро, использовать буквально каждый день, пока позволяет погода", - сказал Кондратьев.

По данным властей региона, расчистка русел рек на общей протяженности 36 км планируется в Краснодарском крае в 2025 году. Наибольшую опасность представляют реки горной и предгорной частей Краснодарского края, особенно в районе Сочи, где нередко наблюдаются интенсивные ливневые дожди, вызывающие подъемы уровня воды до критических отметок.