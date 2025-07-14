Педагоги из Кабардино-Балкарии стали получателями премии главы КБР

Победителям выплатят по 200 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Победители и призеры региональных этапов всероссийских конкурсов педагогического профессионального мастерства стали получателями премий главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбека Кокова. Это 11 педагогов со всей республики: учителя, воспитатели и преподаватели, сообщили в правительстве региона.

"Присудить в 2025 году премии главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Мастер года", "Лучший учитель родного языка и родной литературы", - говорится в тексте указа, опубликованном на портале правительства КБР.

В документе имена 11 школьных учителей, воспитателей детсадов и преподавателей колледжей со всей республики. В число победителей и призеров вошли учителя истории, информатики, родного языка, а также представители сферы дошкольного образования и средних специальных учебных заведений.

Победителям выплатят по 200 тыс. рублей, призерам - по 100 тыс. рублей.