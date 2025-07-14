В Липецкой области 52% экзаменуемых выбрали только два предмета на ОГЭ

В Москве такой выбор сделала лишь треть от сдающих, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Половина выпускников девятых классов из Липецкой области сдавали только два предмета на общем государственном экзамене в рамках эксперимента, проводимого в 2025 году. В Москве такой выбор сделала лишь треть от сдающих ОГЭ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению по итогам основного периода проведения ГИА-2025.

Липецкая область, Москва и Санкт-Петербург в 2025 году вошли в эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Согласно его условиям, выпускники девятых классов, которые не планируют продолжать обучение в школе, могут сдать только два предмета на ОГЭ вместо четырех.

"Мы уже общаемся с субъектами и видим первые плоды. Видим, что желание идти по такому треку есть у достаточно большого количества ребят. Доля выпускников, выбравших по два предмета: в Санкт-Петербурге пока думают, в Москве 32% выбрали эту опцию, а в Липецке - 52%", - сказал он.

Глава Рособрнадзора отметил, что полученный опыт планируется в дальнейшем распространить на всю страну. По его словам, для этого важно сделать полный анализ эксперимента и организовать обсуждение новых идей в этом направлении.