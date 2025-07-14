Больницы Подмосковья в 2025 году получат более 20 рентген-аппаратов типа С-дуга

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Медицинские организации Подмосковья продолжают получать новое оборудование, в этом году поступило уже 22 единицы, еще две придут до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Для проведения качественных и точных операционных вмешательств необходимо современное медоборудование, поэтому мы продолжаем оснащать наши больницы современной медтехникой. В этом году в больницы региона уже поступило 22 единицы такого оборудования и еще две поступят до конца года. Всего на закупку медтехники было направлено почти 350 млн рублей", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин, чьи слова привели в пресс-службе.

В больницы региона, в частности, закупают передвижные рентген-аппараты типа С-дуга, которые позволяет специалисту во время проведения операции получать рентгеновские снимки под различным углом. Они уже поступили в Долгопрудненскую, Клинскую, Химкинскую, Можайскую, Рузскую, Шатурскую и другие больницы. "Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева", - добавили в пресс-службе.