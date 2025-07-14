В Москве школьники, сдавшие два предмета на ОГЭ, поступили в колледжи на бюджет

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что среди работодателей наблюдается большой спрос на выпускников колледжей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Школьники из Москвы, которые в рамках эксперимента сдавали на общем государственном экзамене только два предмета (русский язык и математику), поступили на бюджетные места в колледжах. При этом они стали студентами не только столичных, но и федеральных образовательных заведений, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Липецкая область, Москва и Санкт-Петербург вошли в эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования, который принят для этих трех регионов 1 апреля. Выпускники девятых классов, которые не планируют продолжать обучение в школе, могут сдать только два предмета на ОГЭ вместо четырех.

"Эти 32% [школьников], выбравших два предмета, все обеспечены бюджетными местами в колледжах Москвы. Москва заключила договоры с федеральными колледжами и оплатила им бюджетные места. Фактически любой из этих ребят, выбравших тот или иной колледж, гарантированно идет на бюджет", - сказал он на заседании комитета по просвещению Госдумы РФ по итогам основного периода проведения ГИА-2025.

Музаев добавил, что среди работодателей наблюдается большой спрос на выпускников колледжей. По его словам, таким специалистам готовы платить большие деньги из-за дефицита работников со средним профессиональным образованием.