Свыше 1,5 тыс. бюджетных мест на обучение выделено в Липецкой области в 2025 году

В учреждениях среднего профессионального образования добавлены места на специальности, в рамках которых готовят айтишников, сварщиков и медиков

ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. бюджетных мест на востребованные специальности выделено в колледжах и техникумах Липецкой области в текущем году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов по итогам визитов в два региональных колледжа.

По его словам, в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) добавлены места на востребованные специальности, в рамках которых готовят айтишников, сварщиков и медиков.

В частности, в липецком Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли самым востребованным направлением являются "Аддитивные технологии", связанные с 3D-моделированием и цифровым производством. По словам губернатора, выпускников ждут на заводе электромобилей в Краснинском районе, где они будут проектировать модели деталей для автомобилей.

С 2026 года в колледже появится новая специальность - "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Студенты будут учиться собирать и программировать дроны, а также управлять ими. Эта отрасль активно развивается в сельском хозяйстве.

В Липецком индустриально-строительном колледже готовят квалифицированных рабочих для строительной отрасли и промышленности. Специалисты таких профессий, как сварщики, электрики и отделочники, традиционно пользуются высоким спросом на рынке труда. Фактически все из них уже имеют работу к моменту выпуска - на площадках ОЭЗ "Липецк", промышленных предприятиях и в металлургии.

"В этом году мы вошли в пилотный проект: упростили для девятиклассников поступление. Теперь они сдают два экзамена вместо четырех, если идут в учреждения СПО. Поэтому надеемся, что желающих поступить сюда будет еще больше", - подытожил Артамонов.