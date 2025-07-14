В Подмосковье свыше 40 тыс. детей пойдут в новые и обновленные школы

Каждый объект находится на контроле, приглашаются родители, чтобы всю информацию жители получали от строителей напрямую

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. детей пойдут в новые и обновленные школы в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В рамках президентских, национальных целей мы уже продолжительное время строим новые школы. В этом году к 1 сентября откроем 14 за счет бюджета. <…> Также большая государственная программа была принята на федеральном уровне в части капитального ремонта. В 21 школе из 57 работы уже завершены, еще 24 сдадим до конца июля. <…> Свыше 40 тыс. ребятишек 1 сентября смогут пойти в новые и обновленные школы", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По его словам, каждый объект находится на контроле, приглашаются родители, чтобы всю информацию жители получали от строителей напрямую.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, в программе модернизации участвуют школы в 40 округах региона, в двух из них ведется частичный ремонт. "По 20 работы завершены, ведется клининг, устанавливается мебель. До 20 июля ставим себе задачу завершить еще 11 школ, вторая декада июля - 14. На первую декаду августа у нас 6 школ и до 20 августа еще 6", - цитирует пресс-служба Туровского.

Он добавил, что в ходе программы капремонта реализуется творческий проект "Моя школа - моя история". В школах ведется роспись стен, отражающая культурные коды городов, их историю и традиции. В этом году в проекте участвуют пять объектов: в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове. На следующий год запланировано 18 объектов.