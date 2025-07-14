В России одобрили введение цифрового паспорта гражданского и служебного оружия

В документ будут вносить технические и качественные характеристики о гражданском оружии и патронах к нему, а также сведения об обязательном подтверждении соответствия

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в закон "Об оружии", которыми предусматривается введение в РФ цифрового паспорта для гражданского и служебного оружия. Об этом говорится в материалах заседания комиссии.

"Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии разработана автоматическая информационная система "Кадастр". Законопроектом предлагается определить ее как федеральную государственную информационную систему "Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему". Определяется схема формирования в федеральной государственной информационной системе электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему", - сказано в материалах. Отмечается, что в паспорт будут вносить технические и качественные характеристики о гражданском оружии и патронах к нему, а также сведения об обязательном подтверждении соответствия.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект", - говорится в протоколе заседания комиссии.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, непосредственным оператором указанного в законопроекте кадастра будет Росстандарт. "Законопроект продолжает реализацию масштабной цифровизации работы государственных органов и позволит создать условия для обеспечения сбора, обобщения, обработки, анализа и хранения сведений об оружии с применением информационных технологий", - резюмировал он.