Обрушившийся в предгорье Адыгеи подвесной мост отремонтируют к концу недели

Подвесной мост был построен в 1999 году и служил для перехода через реку к лесхозу

МАЙКОП, 14 июля. /ТАСС/. Подвесной мост в Майкопском районе Адыгеи, фрагмент которого обрушился вместе с женщиной, отремонтируют к концу недели, на эти цели направлено 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Краснооктябрьского сельского поселения Андрей Бондарец.

Ранее сообщалось, что частичное обрушение деревянной пешеходной мостовой переправы через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьский произошло вечером 26 июня. Переходившая мост местная жительница упала на каменистый берег реки и получила множественные травмы. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Краснооктябрьского сельского поселения, чиновника подозревают в халатности.

"Мост планировалось ремонтировать в августе, на эти цели из бюджета поселения направляли 400 тыс. рублей. Ремонт из-за инцидента начали раньше, и уже к концу недели он будет отремонтирован. Полностью поменяем настил, несущие лаги, боковые держатели, укрепим боковины, обработаем пропиткой настил. То есть это будет практически новый мост", - сказал глава поселения.

Подвесной мост был построен в 1999 году, тогда он служил для перехода через реку к лесхозу. Его высота - от 3 до 5 м, длина превышает 60 м.

По словам главы поселения, молодые люди катаются через мост на велосипедах и мопедах, поэтому, скорее всего, в день падения женщины произошло нарушения конструкции настила. "Для контроля ситуации мы дополнительно установим камеру видеонаблюдения, и она будет охватывать весь мост", - добавил Бондарец.