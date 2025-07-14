Прокуратура проверит жалобы на неработающие кондиционеры в поездах на юге РФ

В соцсетях появилась информация о том, что утром кондиционеры в вагоне работали слабо, а днем температура в поезде достигла 37 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура проверит информацию о нарушениях температурного режима в поезде Астрахань - Имеретинский курорт в условиях 37-градусной жары. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что утром кондиционеры в вагоне работали слабо, а днем температура в поезде достигла 37 градусов тепла.

"Саратовской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров на обеспечение надлежащего температурного режима при следовании в пассажирском поезде сообщением Астрахань - Имеретинский курорт", - говорится в сообщении.

Днем ранее прокуратура организовала аналогичную проверку из-за нарушения температурного режима при следовании в пассажирских поездах сообщением Анапа - Екатеринбург, Ростов-на-Дону - Кисловодск, Ростов-на-Дону - Минеральные Воды.