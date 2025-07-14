В одном из округов Ставрополья закрыли прокат электросамокатов

Глава округа Роман Коврыга отметил, что среди жителей был проведен вопрос о регулировании использования самокатов

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Прокат электросамокатов прекратил работу в двух населенных пунктах Изобильненского округа Ставрополья - городе Изобильном и пгт Солнечнодольске. Решение принято по результатам голосования жителей, сообщил в Telegram-канале глава округа Роман Коврыга.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров проводил голосование о регулировании работы электросамокатов в регионе. До разработки краевого законопроекта в понедельник губернатор поручил главам крупнейших городов региона ввести регулирование на территориях муниципалитетов. Одними из первых решение приняли в Изобильненском округе.

"Исходя из результатов голосования <…>, предпринимателем услуги (прокат) по предоставлению электросамокатов населению на платной основе на территории города Изобильного и поселка городского типа Солнечнодольске прекращены", - написал Коврыга.

Глава округа отметил, что среди жителей был проведен вопрос о регулировании использования самокатов. "Были получены следующие результаты голосования: 63% респондентов проголосовали за полный запрет самокатов в районе. 33% поддержали ограничение скорости самокатов до 20 км/ч. 4% высказались за сохранение текущего порядка", - сообщил Роман Коврыга.

В понедельник полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности ввели на территории города Благовещенска.