В Магарамкентском районе обновят сети водоснабжения после вспышки инфекции

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что это должно стать отдельной статьей расходов при планировании бюджета на будущий год

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести модернизацию сетей водоснабжения в Магарамкентском районе после вспышки кишечной инфекции. Соответствующее поручение районной администрации дал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.

"Премьер-министр поручил администрации Магарамкентского района сформировать план по замене сетей, в обязательном порядке предусмотрев в технологическом решении системы хозяйственно-питьевого водоснабжения возможность хлорирования и обеззараживания с приобретением специальных установок. Это должно стать отдельной статьей расходов при планировании бюджета на будущий год", - говорится в сообщении.

11 июля в Минздраве Дагестана сообщили о вспышке кишечной инфекции в пяти населенных пунктах Магарамкентского района. По данным на 14 июля, к врачам обратились 450 человек. В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что распространению инфекции способствовали отсутствие водоподготовки и аварии на водоводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.