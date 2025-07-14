Путин выразил соболезнования родным и близким Митты

Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования, отметил президент

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митты, назвав его человеком "самобытного дарования".

"Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.