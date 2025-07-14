В Донецком онкоцентре число пациентов из других регионов выросло до 11%

Главный врач учреждения Владимир Иванов сообщил, что в 2025 году центр уже принял более 5,9 тыс. человек

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Республиканский онкологический центр (РОЦ) им. Бондаря в ДНР за полгода принял более 5,9 тыс. пациентов, из которых 730 - жители других регионов, сообщил главный врач учреждения Владимир Иванов.

"В республиканском онкоцентре есть все технологии, необходимые для развития онкологической службы. На сегодняшний день мы уверенно приближаемся по показателям к другим онкологическим учреждениям нашей страны. Да, у нас сейчас с вами лучшее онкологическое учреждение в нашем макрорегионе - в новых регионах, но в то же время уже не самое худшее онкологическое учреждение среди остальных субъектов РФ. Если смотреть территориальную принадлежность пациентов нашего центра, мы видим, что она не только растет по своему количеству, но в то же время 11% - это жители других регионов. Это ЛНР, Херсонская и Запорожская области", - сказал Иванов.

Согласно представленной им презентации, в 2023 году центр принял почти 6,9 тыс. пациентов, включая более 350 из других регионов, что составило 5% от общего числа. В 2024-м - почти 8,5 тыс. пациентов, в том числе более 610 или 7% из других субъектов. С начала нынешнего года эти показатели составили более 5,9 тыс., 730 или 11% соответственно.

В декабре 2024 года Иванов сообщил ТАСС, что переоснащение РОЦ, начатое в 2022 году, стало самым масштабным более чем за 30 лет.