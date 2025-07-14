В ДНР усилят работу по привлечению студентов-медиков к работе по специальности

Министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев сообщил, что в рамках этого механизма создан алгоритм для более рационального задействования студентов и ординаторов в медучреждениях

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. ДНР начала в полной мере включаться в отраслевую программу трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего медицинского и фармацевтического образования, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев на Совете главных врачей, который провел в Донецке глава ДНР Денис Пушилин.

"После своего визита Михаил Альбертович (Мурашко - министр здравоохранения РФ - прим. ТАСС) включил нас в инцидент №13 - это федеральный инцидент по работе со студентами. Суть инцидента состоит в том, что каждого студента, каждого ординатора мы должны, по сути, провести через определенный алгоритм для того, чтобы понимать, насколько эффективно они сегодня заняты. <...> Был создан такой ресурс в рамках инцидента №13, на сегодняшний день мы в него начинаем в полной мере уже входить. Ключевой момент в том, что каждый студент должен быть трудоустроен и должен быть эффективно трудоустроен, чтобы он закрывал наш дефицит ставок и вливался в профессию в полной мере", - сказал Гарцев.

Он добавил, что в рамках этого механизма создан алгоритм для более рационального задействования студентов и ординаторов в медучреждениях. Это поможет им выбрать место работы после выпуска из университета и получить больше практики во время учебы.

Например, если у студентов I-II курсов медвуза есть среднее медицинское образование, то им подберут должность младшего или среднего медперсонала в больнице на часть ставки уже во время учебы. "Естественно, если у него имеется образование среднего медперсонала, невыгодно и неправильно его трудоустраивать на должность младшего медперсонала. Коллеги, здесь вы тоже должны смотреть, кто у вас работает, кто должен на какой ставке стоять. Дайте ставку выше, дайте средний медперсонал: I курс на 0,25 ставки рекомендован, II - III курс - уже 0,5 ставки", - обратился Гарцев к главврачам.

Данные о студентах загружаются в специальные регистры для оптимизации их трудоустройства. "Вуз на каждого студента заполняет карточку с его образованием, уже разработан алгоритм по медицинским организациям, который будет предлагать каждому студенту, где он сейчас может работать, на какой ставке, на какой должности. В разрезе медицинских организаций - какие ставки сегодня свободны, куда мы можем предложить ему пойти", - заключил министр.