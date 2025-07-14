Путин поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

Президент выразил уверенность, что целеустремленность, настойчивость и глубокие знания поспособствуют дальнейшим успехам в учебе, профессии и жизни

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников с золотыми медалями, завоеванными ими на 57-й Международной олимпиаде по химии в ОАЭ. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира. И по праву стали обладателями самых почетных - золотых медалей", - говорится в послании президента.

Путин выразил уверенность, что целеустремленность, настойчивость и глубокие знания поспособствуют дальнейшим успехам в учебе, профессии и жизни.

Лидер российского государства пожелал ребятам и их наставникам новых достижений и всего наилучшего.

Олимпиада проходила 5-14 июля в Дубае (ОАЭ). Россию на состязании в этом году представили Федор Кузнецов (школа №1329, Москва), Константин Гунько (школа №1589, Москва), Владимир Елистратов и Виктор Демидов (АНО "Школа Центра педагогического мастерства", Москва). Главный тренер сборной - доцент химического факультета МГУ Александр Белов.