В ДНР создадут штабы по здравоохранению для решения проблем с очередями

Глава республики Денис Пушилин предложил главврачам создать отдельные кабинеты для пребывания пациентов, "где можно будет измерить давление, узнать больше о болезнях сердца и о том, как их предотвратить"

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Штабы по здравоохранению планируют создать в муниципалитетах ДНР для решения проблем с очередями в больницах. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Для решения проблем с очередями в больницах создадим муниципальные штабы по здравоохранению. В них войдут медики и представители местной власти. <…> К сожалению, не всегда возможно избежать очередей в больницах. Вопрос решаем комплексно - привлекаем новые кадры и делаем ожидание комфортнее", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В частности, глава ДНР предложил главврачам создать отдельные кабинеты для пребывания пациентов, "где можно будет измерить давление, узнать больше о болезнях сердца и о том, как их предотвратить". В рамках работы штабов власти усилят информирование жителей о том, в какое время больницы и медики менее загружены.

Пушилин подчеркнул, что уже принят ряд мер для сокращения очередей в медицинских учреждений. Так, запущена горячая линия для дистанционной записи пациентов. С сентября ее работу распространят еще на семь муниципалитетов.