"Русские витязи" прибыли в Уфу для выступления на 100-летии завода ОДК-УМПО

Авиашоу длилось 20 минут

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" прибыла в Уфу для выступления в честь 100-летия завода ОДК-УМПО. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Уфы.

"В аэропорту Уфа приземлилась легендарная пилотажная группа "Русские витязи". Перед посадкой прямо над аэропортом разыгралось настоящее авиашоу, которое длилось 20 минут", - говорится в сообщении.

Жители города смогут увидеть выступление пилотажной группы. В четверг, 17 июля, в уфимском этнопарке "Ватан" пройдет масштабный праздник в честь 100-летия ОДК-УМПО. Пилотажная группа "Русские витязи" представит 40-минутную программу для гостей мероприятия на истребителях Су-30СМ и Су-35С, оснащенных двигателями производства уфимского завода.