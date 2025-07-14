Волонтеры движения "Экосистема" ликвидируют последствия пожара в Чите

Экспедицию организовали как часть программы экстренного реагирования на природные и техногенные угрозы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Добровольцы всероссийского экологического движения "Экосистема" прибыли в Забайкальский край для участия в ликвидации последствий лесных пожаров. Они помогли с расчисткой завалов дачного поселка "Малиновка", сообщает пресс-служба движения.

"Движение "Экосистема" уже доказало свою эффективность в реагировании на природные ЧС, включая опыт в Краснодарском крае. Мы понимаем, насколько важна слаженная помощь в первые недели после происшествия, и готовы действовать быстро. Наши добровольцы не просто готовы - они умеют быть полезными: разбирать завалы, прокладывать минерализованные полосы, помогать местным жителям. Это не только вклад в восстановление, но и знак солидарности и поддержки", - заявил сопредседатель движения "Экосистема" Андрей Руднев, чьи слова приводятся в сообщении.

Поселок пострадал от лесного пожара в мае. Пламя уничтожило часть прилегающего леса и серьезно повредило жилые участки - некоторые дома выгорели полностью. За первый день волонтеры вывезли порядка 60 кубометров мусора и обгоревших конструкций, в том числе с привлечением тракторов и погрузчиков.

Экспедиция организована как часть программы экстренного реагирования на природные и техногенные угрозы. Помимо расчистки территории, волонтеры готовы участвовать в прокладке минерализованных полос, строительстве экологических троп.