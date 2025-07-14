В Подмосковье в I полугодии 2025 года начали почти 440 строек

В частности, в Люберцах, Мытищах, Подольске, Одинцове, Домодедове, Клину, Мытищах, Бронницах и Ленинском округах появятся 13 новых школ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строительство 438 объектов, подлежащих государственному строительному надзору, началось в Московской области в первые шесть месяцев 2025 года. Соответствующие извещения были направлены в Главгосстройнадзор Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наибольшее количество новых объектов, возведение которых началось в первые полгода 2025 года, - котельные: 67 новых объектов инженерной инфраструктуры в скором времени будут подавать тепло в дома тысячей жителей и социальные объекты. Вторые по количеству - многоквартирные дома, 57 объектов возводят в области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе начали строить и реконструировать 24 линейных объекта. Речь идет о дорогах, автомобильных и пешеходных мостах. В частности, начато строительство пешеходного моста через озеро Черное в Люберцах, двух новых переходов через железнодорожные пути в Одинцовском городском округе. Также стартовала реконструкция Мякининского шоссе в Красногорске.

"Застройщики начали возводить 33 промышленных объекта - новые производственные цеха и заводы. В Подмосковье стартовало строительство образовательных объектов: 10 детских садов возводят в Одинцовском и Ленинском округах, а также в Пушкинском, Раменском, Дмитровском, Химках, Щелкове и Реутове; 13 новых школ появятся в Люберцах, Мытищах, Подольске, Одинцове, Домодедове, Клину, Мытищах, Бронницах и Ленинском округах. В Можайске и Орехово-Зуеве реконструируют стадионы "Спартак" и "Русич", кроме того, в Подмосковье появятся четыре новых ФОК с бассейнами", - добавили в пресс-службе.

Также в регионе строят АЗС, наземные автостоянки, поликлиники, ЛЭП, храмы и другие объекты.