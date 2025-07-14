В Великом Новгороде за две недели выпало почти на 40% больше месячной нормы осадков

Как сообщили в Новгородгидромете, в остальных районах всего за две недели выпало до 88 % от нормы, и это еще далеко не конец "дождливого сезона" в этом месяце

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Почти на 40% больше месячной нормы осадков выпало за две недели июля в Великом Новгороде, сообщили ТАСС в Новгородгидромете. Грозовая активность в регионе стихла, но ненадолго.

"За эти сутки грозы отмечались в большинстве районов области, а кое-где даже несколько раз за день. Сильные дожди были зафиксированы на метеостанциях в Великом Новгороде - 20 мм за день, Холме - 20 мм за ночь, Крестцах - 24 мм за день и Валдае - 29 мм за день. Таким образом, в настоящий момент в Великом Новгороде за эту половину месяца выпало уже на 39% выше месячной нормы осадков. В остальных районах всего за две недели выпало до 88 % от нормы, и это еще далеко не конец "дождливого сезона" в этом месяце", - сообщили в ведомстве.

Сейчас грозовая деятельность в области поутихла, однако, по данным метеорологов, вскоре ожидаются очередные ливни и грозы.

Обрушившиеся в субботу и воскресенье грозы и ливни оставили без электричества дома более 24 тысяч человек. По данным Министерства ЖКХ и ТЭК региона, без электроснабжения в 14 округах 164 населенных пункта, в которых проживают 5 060 жителей.