В Одинцове построили школу с возможностью заниматься 11 видами спорта

Ее площадь составляет около 14 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строительство школы на 825 мест завершили в подмосковном городе Одинцово на Северной улице. Учреждение примет первых учеников в сентябре, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"Для всестороннего развития детей обустроены учебные классы, кабинеты для изучения естественных наук, два спортивных зала, медицинский блок, библиотека, актовый зал на 300 мест и пищевой блок. Площадь здания составляет около 14 тыс. кв. м. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре - на территории школы обустроено 11 игровых площадок для различных видов спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство школы и соблюдение застройщиком обязательных требований проекта контролировал Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства провели финальную проверку объекта, в ходе которой пристальное внимание уделили безопасности учеников и комплексно опробовали системы противопожарной защиты. По итогам проверки застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Образовательное учреждение возвели на территории жилого комплекса "Одинбург". После ввода в эксплуатацию школу передадут муниципалитету.