Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о борьбе с борщевиком

Также парламентарии рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Также в повестке - рассмотрение во втором чтении инициативы, которая направлена на борьбу с борщевиком.

Законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, внесло в палату парламента в апреле правительство РФ. В первом чтении он был принят в июне. Изменения предусмотрены в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время статья предполагает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий).

Законопроектом предлагается ввести ответственность в том числе за осквернение таких объектов. Максимальное наказание за подобное преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до 5 лет.

Борьба с борщевиком

Помимо этого, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с борщевиком. Он был принят в первом чтении в феврале 2024 года. "В новой редакции закреплено понятие "опасный вид чужеродного растения", под которым понимается любой чужеродный вид, способный причинить вред здоровью человека, сельскому хозяйству, экосистемам или другим видам растений и животных, а также определены конкретные механизмы борьбы с такими видами растений, включая механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов", - рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

О защите религиозных символов

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года. Изменения касаются федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление гарантий по защите чувств верующих, совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям.

Об увеличении лимита страховых выплат

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о двукратном увеличении лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет до 2,8 млн рублей. Инициированный правительством РФ документ предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей (с 1,4 млн рублей) по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, в рублях сроком более трех лет. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов).

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект устанавливает обязанность кредитных организаций обеспечивать клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Ко второму чтению скорректированы новые сроки внедрения универсального QR-кода и начала массового распространения цифрового рубля - с 1 сентября 2026 года. Цифровой рубль сначала внедрят крупнейшие банки и ретейлеры, а в течение следующих двух лет - остальные участники рынка. "Важно, что единый QR-код будет предоставляться бесплатно. Это оптимизирует издержки кредитных организаций и торговых предприятий, простимулирует широкое внедрение удобного платежного сервиса", - указал Аксаков в своем телеграм-канале.