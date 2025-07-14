В Москве и Подмосковье из-за непогоды активировали желтый уровень опасности

В столице прогнозируют ливень, грозу и сильный ветер

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности активирован в Москве и Подмосковье на ближайшие сутки из-за прогнозируемой грозы с ливнем и сильным ветром. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град, при грозах усиление ветра в порывах до 20 м/с", - сказал собеседник агентства. По его словам, желтый уровень начал действовать с полуночи и сохранится до 00:00 мск среды, 16 июля. Этот уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

При этом ранее синоптики также распространили экстренное предупреждение о сохранении до 10:00 мск местами по Москве и Московской области возможности сильного ливня, грозы и вероятного шквалистого усиления ветра в порывах до 23 м/с.

Накануне после окончания рабочего дня в нескольких районах столицы и Подмосковья прошла гроза, сопровождавшаяся сильным ветром и ливнем. В Гидрометцентре РФ поясняли, что причиной неустойчивой летней погоды первой половины текущей недели стал атмосферный фронт, протянувшийся по центральным областям страны. Во второй же половине недели, как подчеркивают синоптики, "оправдаются усилия антициклона, и, возможно, на несколько дней дожди прекратятся".

В связи с неблагоприятными погодными условиями предстоящих часов в комплексе городского хозяйства столичной мэрии обратились с просьбой к москвичам и гостям столицы быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Что же касается температуры воздуха, то в предстоящие сутки она прогнозируется на уровне плюс 25-27 градусов в Москве и плюс 23-28 градусов по области. В ночь на среду, согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, на фоне кратковременного дождя и, местами по области - грозы, столбики термометров покажут до плюс 15 градусов в столице и до плюс 18 градусов в Подмосковье.