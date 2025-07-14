МВД: заявку на регистрацию ребенка подает родитель, по чьему адресу его оформят

Для процедуры обязательно нужны паспорта, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заявление на регистрацию по месту жительства ребенка до 14 лет, если у родителей она разная, подает тот, по чьему адресу он будет зарегистрирован. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

"Новорожденного или несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет родители регистрируют по своему адресу. Если же у родителей разные места регистрации, то по любому из них. Заявление подает тот родитель, по чьему адресу регистрируется ребенок", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что для регистрации обязательно потребуются паспорта родителей или законных представителей - граждан РФ, или документ, подтверждающий единоличную опеку, пояснили в ГУВМ. Кроме того, необходимо свидетельство о рождении ребенка. Если оно выдано за пределами РФ компетентным органом иностранного государства на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод.

В главном управлении добавили, что по желанию заявителя также можно представить акт о назначении опекунства при необходимости и документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ у несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста.

"Заявление о регистрации ребенка подается на "Госуслугах", в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России (по предварительной записи через "Госуслуги"), а также в офисе МФЦ", - пояснили в управлении.

При подаче заявления на "Госуслугах" регистрация ребенку до 14 лет может быть оформлена полностью в электронном виде с дальнейшим получением свидетельства в личном кабинете заявителя (родителя) на портале.